Luftabschluss in der Fallleitung ­verhindern

Die zweite Komponente ist der „Silent-Pro BottomTurn Bogen“. Dessen strömungsoptimierte Geometrie stellt sicher, dass die Luftsäule in der Fallleitung nicht unterbrochen wird und die Umlenkung ohne unnötige Energieverluste erfolgt. Der Strömungsteiler lenkt das Abwasser auf die Außenseite des Bogens, wo der Führungskanal die Ringströmung in die horizontale Leitung fließen lässt, ohne dass das Abwasser seitlich aufschwingt. Der Impuls der Fallleitung kann auf diese Weise optimal genutzt werden. Die dritte Komponente, der „Silent-Pro Backflip Bogen“ überführt schließlich die Schichtenströmung erneut in eine Ringströmung. Durch diese Umlenkung wird der Luftabschluss verhindert.

Geschlossene Kreisläufe

Darüber hinaus hat Geberit mit dem Edelstahl-Presssystem „Mapress Therm“ unlängst die elementaren Eigenschaften bestehender Systeme zusammengeführt. In Kühlanlagen und Heizungssystemen ist Kondensat oder Feuchtigkeit an Rohrleitungssystemen nicht immer vermeidbar. Mapress Therm biete Installateur*innen und Betreiber*innen für diese Situationen nun eine wirtschaftliche Lösung mit hoher Korrosionsbeständigkeit.

Das niedrig legierte Systemrohr des Presssystems besteht aus CrTi Edelstahl 1.4520. Hauptanwendungsbereiche sind geschlossene Kühl- und Heizungskreisläufe mit und ohne Frostschutzmittel sowie Solar-, Fernwärme- und Druckluftanwendungen.

Mapress Therm ist in unterschiedlichsten Temperaturbereichen einsetzbar, beispielsweise in Verbindung mit den blauen FKM-Dichtringen auch für Solarthermieanlagen zwischen -25 und 180 Grad Celsius. Die Systemrohre sind durch die aufgedruckte orangefarbene Linie, die Bezeichnung NPW (Non-Potable-Water) sowie das Nichttrinkwasser-Symbol – ein durchgestrichener Wasserhahn – einfach und klar erkennbar, daneben sind Systemname, Material, Lieferantenkennzeichen, Produktionsdatum, Dimensionierung und Zulassungen verzeichnet. Die Fittings sind mit einem orangefarbenen Pressindikator gekennzeichnet, der zusätzlich die Dimension anzeigt.

Die Fittings besitzen einen Pressindikator, der erst nach der korrekten Verpressung leicht zu entfernen ist. Unverpresste Verbindungen sind so schon vor der Druckprobe klar sichtbar. Der orangefarbene Pressindikator ermöglicht die eindeutige Erkennung des Systems und zeigt das Unternehmenslogo sowie die Dimension des Fittings. Der Konturdichtring bietet zusätzliche Sicherheit zum Pressindikator. Aufgrund seiner speziellen Kontur sind unverpresste Verbindungen bei der Druckprobe undicht. So werden spätere Schäden während des Betriebs verhindert.