Luftbefeuchtung im Open-Space-Büro

Alles begann 1953 mit einer kleinen Werkstatt und dem ersten Elektro-Vierradstapler „Ameise“, der Branchengeschichte schreiben sollte und damit zum Gattungsnamen für Hubwagen wurde. Aus der von Dr. Friedrich Jungheinrich in Hamburg gegründeten H. Jungheinrich & Co. Maschinenfabrik mit anfangs 30 Mitarbeitenden ist inzwischen ein Konzern mit über 20.000 Beschäftigten geworden. Als produzierender Dienstleister und Lösungsanbieter der Intralogistik steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem umfassenden Produktprogramm an Staplern, Regalsystemen, Dienstleistungen und Beratung zur Seite.

Innovatives Raumkonzept

Zum 60-jährigen Firmenjubiläum stellt Jungheinrich 2013 die Weichen für den weiteren Wachstumskurs: Neben zwei neuen Produktionsstandorten in China und Deutschland eröffnet das Unternehmen in Kaltenkirchen, nahe Hamburg, ein hochmodernes Ersatzteilzentrum. Zur Optimierung des Ersatzteilmanagements sind ein 31 m hohes Hochregallager sowie ein automatisches Kleinteilelager für über 90.000 Lagerteile entstanden. „Damit können wir heute eine Ersatzteilverfügbarkeit von über 98 Prozent sicherstellen und damit doppelt so viel wie noch 2013“, erinnert sich Jens Ringeling, der als Gruppenleiter für das Facility Management am Standort verantwortlich ist.