Im Rahmen des Spatenstichs unterstrich Markus Steinbrecher, Holter Geschäftsführer, die strategische Bedeutung dieses Projekts: "Holter ist mit über 900 Mitarbeiter*innen ein bedeutender Arbeitgeber in Österreich und Bayern. Dies ist ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung des Unternehmens im Osten Österreich. Mit dem Bau des neuen Verteilzentrums möchten wir insbesondere auch das Wirtschaftswachstum in der Region stärken und neue Arbeitsplätze schaffen."

Lukas Vormair, Ressortleiter Logistik bei Holter, fügte hinzu: "Durch unser neues Verteilzentrum können wir nicht nur besser auf die Bedürfnisse unserer Installateur-Partner eingehen, sondern auch Dank kürzerer Transportwege und der Nutzung eines modernen und umweltfreundlichen Fuhrparks nachhaltiger handeln. Dieser Standort wird künftig eine entscheidende Rolle in der Versorgungskette von Holter spielen und die Gebiete Burgenland und östliches Niederösterreich bedienen."