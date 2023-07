ÖAG: neuer Verkaufsleiter in OÖ

Eines der großen strategischen Ziele von ÖAG in diesem Jahr ist die Stärkung ihrer Marktposition in der Region Mitte. Daher werden sie die Verkaufsleiter-Ressourcen der ÖAG für Oberösterreich und Salzburg verdoppeln. Seit Oktober 2020 verantwortete Franz Seiler zusätzlich zu Salzburg auch das Gebiet Oberösterreich als Verkaufsleiter, ab 1. September wird er sich wieder vollständig auf sein Stammgebiet Stadt und Land Salzburg fokussieren.

Der neue Verkaufsleiter für die ÖAG Oberösterreich und ihr Team in Wels wird Zlatko Tulic. Er arbeitet seit 1989 durchgehend im Haustechnik-Großhandel, durch seine jahrzehntelange Tätigkeit in leitenden Positionen bei eigentümergeführten oberösterreichischen Marktbegleitern verfügt er über ein großes Netzwerk in allen Vertriebsstufen der Branche: Industrie, Großhandel und Kunden. (ps)