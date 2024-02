Grasgrüne Türelemente setzen Akzente. So schlicht die Toilettenanlagen von außen auch scheinen mögen, die Innenausstattung hat es in sich und sorgt für Emotionen und ein Erlebnis für alle Sinne. Farb- und Lichteffekte spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie angenehme Klänge und Bilder aus der Natur.

Zum Verweilen und Genießen

Das „WC der Sinne“ befindet sich mitten in der Natur, umgeben von vielen Blumen und Pflanzen. Ganz in der Nähe befindet sich das Bienenhaus. Die Innenausstattung greift diese Umgebung auf: Passend dazu wurde ein Holzboden und grüne Wandfliesen ausgewählt. Ein leuchtender Blätterhimmel, Vogelgezwitscher, das Klopfen des Spechts und das Rascheln der Blätter im Wind – das „WC der Sinne“ macht seinem Namen alle Ehre. Das WC für Herren, Damen und das behindertengerechte WC wurden komplett mit Keuco Armaturen, Accessoires, Waschtischen sowie Licht und Spiegeln ausgestattet. Das behindertengerechte WC bietet außerdem viel Platz für einen Wickeltisch. Schon in diesem Sommer konnten sich viele große und kleine Parkbesucher an der neuen Gestaltung erfreuen.