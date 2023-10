Produktlösungen

Trinkwasserhygiene aktiv unterstützen

Ob Heizung, Kühlung, Trinkwasser oder Warmwasserbereitung: Auf der Suche nach energieeffizienten Lösungen wird auch der Bereich Trinkwasserhygiene zunehmend anspruchsvoller – laut Stefan Zuegg wirke sich nämlich die am 15. April 2023 veröffentlichte Önorm B 1921 auf der Baustelle am Wiener Alsergrund bereits aus. „Ziel dieser Önorm ist es, dass das Wasser durch die Trinkwassererwärmungsanlage mikrobiologisch nicht nachteilig beeinflusst wird. Deshalb haben wir bei der Aufteilung der einzelnen Wohnungsstationen im Neubauprojekt Joseph die Kaltwasserleitungen in einem eigenen Schacht geführt und somit eine Erwärmung des Kaltwassers minimiert.“ Und wie sieht es leitungsmäßig bei den Kellerverteilungen und Steigesträngen aus? Zuegg: „Um einen hygienisch einwandfreien Trinkwassertransport zu gewährleisten, haben wir uns für das Edelstahl-Rohrleitungssystem Sanpress Inox entschieden, dessen Sortiment eine Vielzahl an unterschiedlichen Bauteilen und Komponenten umfasst.“

Halogenfreie Dämmstoffe fördern nachhaltiges Bauen

Im Laufe unseres Fachgespräches erfahre ich außerdem, dass es bei der professionellen Planung von Trinkwasser-Installationen zur Vermeidung von „Stagnationen“ ebenso essenziell sei, den erforderlichen Mindestdurchfluss auch bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Entnahmestellen zu garantieren – idealerweise bei möglichst kleinen Rohrdimensionen. Oder einfach formuliert: Reduzierte Druckverluste begünstigen in Rohrleitungen den Durchfluss und steigern so Komfort, Hygiene und Wirtschaftlichkeit. Die Augen von Michael Kisch beginnen zu leuchten, als er mich auf eine besonders umweltfreundliche Viega-Produktinnovation hinweist, die Trinkwasser- und Heizungsinstallationen zuverlässig dämmt und schützt und auch im Brandfall gute Dienste leistet. „Ich freue mich sehr, dass im Althan Quartier unser bewährtes Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohrsystem mit unserer neuen halogenfreien Dämmung eingesetzt worden ist. Obwohl kein Halogen mehr in den Dämmstoffen enthalten ist, lässt sich Raxofix Halogenfrei genauso einfach und schnell verarbeiten wie die herkömmlich vorgedämmten Rohre und erfüllt zudem die hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen des DGNB- bzw. Ögni-Zertifizierungssystems.“

Zeit sparen durch abgestimmte Systemkomponenten

Nicht für Trinkwasser-Installationssysteme geeignet sondern speziell konzipiert für komplexe Heiz- und Druckluftanlagen ist hingegen das Prestabo-Pressverbindungssystem aus verzinktem Stahl: