Rohre: Die Lebensadern unserer Gesellschaft

Alles, was in urbanisierten Räumen fließt, benötigt Rohre, um kontrolliert kanalisiert werden zu können. Das Einsatzgebiet ist nahezu unüberschaubar und reicht allein schon in der Haustechnik von der Heizungsinstallation über Kühlkreisläufe bin hin zu (ab)wasserführenden Rohren in den Wänden unserer Badezimmer. Es gibt kaum ein von Menschen gebautes Objekt, das ohne Rohre und deren Verbindungen auskommt. Sie sind also die Hidden Champions der Haustechnik, da sie zumeist im Verborgenen hinter der Wand ihre Arbeit verrichten.

Dass es sich um absolute Hightech-Entwicklungen handelt, wird einem spätestens dann bewusst, wenn man sich ein wenig mit Materialkunde auseinandersetzt. Denn allein schon der Zusammensetzung der für Rohre und deren Verbindungen benötigten Werkstoffe wird seitens der Forschung viel Aufmerksamkeit beigemessen. Schließlich müssen die in Mauern und unter der Erde verborgenen Rohre möglichst lange halten, da an nicht leicht zugänglichen Orten eine Reparatur oder Sanierung enorm aufwendig und vor allem teuer ist. Es geht hier also um Produktlebensdauerzyklen von zumindest 50 Jahren sowie einer umwelt- und ressourcenschonenden Produktion.

Jedenfalls kommt Rohren im Gleichklang mit der rasant voranschreitenden Zivilisationsentwicklung eine immer wichtigere Bedeutung zu. Kein Wunder also, dass jene Unternehmen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, regelmäßig durch radikale Neuentwicklungen aufhorchen lassen. Denn der Markt ist nicht nur nahezu unerschöpflich, sondern dürfte in den nächsten Jahren auch noch einen zusätzlichen Absatzturbo erhalten. Gemeint ist jedoch nicht nur der Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Gebiete, sondern auch der Umstand, dass jene flüssigkeitsführenden Systeme, die in den boomenden Wirtschaftsaufbaujahren des 20. Jahrhunderts verbaut wurden, nun sukzessive ausgetauscht werden sollten.

Wir haben uns daher am Markt umgesehen, mit welchen Entwicklungen die Industrie diesen Herausforderungen gerecht werden will.