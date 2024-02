Die Haustechnik unterliegt aktuell einem Wandel, angetrieben unter anderem von technologischen Fortschritten einerseits und steigenden Ansprüchen an Effizienz und Nachhaltigkeit andererseits. Ein zentrales Element im Rahmen dessen sind Rohre und die zugehörige Verbindungstechnik, die eine entscheidende Rolle in der sich wandelnden Landschaft spielen. So sind Gebäude aktuell für rund 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich, wovon wiederum 40 Prozent durch HLK-Anwendungen verursacht werden. Zudem soll auch die Nachfrage nach Kühlung aufgrund von Faktoren wie Bevölkerungswachstum oder dem Klimawandel weiter steigen. Um Emissionsziele zu erreichen, müssen daher potenzielle Effizienzsteigerungen weiter ausgereizt werden.

Die Frage des Materials

GF Piping Systems (GFPS) und die Swiss Climate AG haben unlängst eine Lebenszyklusanalyse des, werksseitig vorisolierten, „Cool Fit 2.0“-Systems von GFPS durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass Kunststofflösungen in HLK-Anwendungen einen geringeren CO2-Fussabdruck aufweisen. Gleichzeitig erhöhen sie sowohl die Lebensdauer als auch die Effizienz, so die Analyse. Demnach seien Stahlrohre noch immer die häufigste Wahl im HLK-Bereich. Thermoplaste wie beispielsweise Polyethylen haben in der Praxis allerdings einige Vorteile. Der Werkstoff Polyethylen ist beispielsweise rund 60 Prozent leichter, kann dank Elektroschweissen schneller installiert werden und ist zudem korrosionsfrei. Eine werksseitige Vorisolierung kann das Material außerdem noch energieeffizienter machen.

„Wir wissen bereits, dass Kunststofflösungen in HLK-Anwendungen leichter, energieeffizienter und langlebiger sind. Die von der Swiss Climate AG durchgeführte Studie bescheinigt uns nun, dass vorisolierte Rohre aus Polyethylen auch eine bessere Umweltbilanz haben. Somit können Lösungen wie COOL-FIT 2.0 dazu beitragen, dass sich Bauprojekte für nachhaltige Gebäudezertifikate qualifizieren und gleichzeitig Kosten sowie Wartungsanforderungen reduzieren – getreu unserem Leitspruch ‚Connections for Life“, betont Daniel Dossenbach, Head of Global Product Management Cooling bei GF Piping Systems.

Rohre aus nachwachsenden Kunststoffen

Uponor setzt indes mit „PEX Pipes Blue“ laut eigenen Angaben einen neuen Maßstab beim Übergang zu nachwachsenden Rohstoffen. Damit will das Unternehmen Kund*innen dabei unterstützen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. So sollen die biobasierten PEX-Rohre einen um bis zu 90 Prozent verringerten CO2-Fußabdruck im Vergleich zu PEX-Rohren aus fossilen Rohstoffen aufweisen.