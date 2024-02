Die modernen Sanitärräume wurden mit Produkten aus der Serie ME by Starck ausgestattet – darunter Waschtische und spülrandlose WCs, die ein hohes Maß an Komfort bieten. Selbst bei der Konzeption der barrierefreien Toiletten mussten keine Kompromisse hinsichtlich Design und Ästhetik eingegangen werden, um eine inklusive Umgebung zu schaffen. Sorgfältig ausgewählte Produkte der Serie DuraStyle berücksichtigen die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität. So können etwa Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer den Waschtisch DuraStyle Vital problemlos unterfahren und ungehindert nutzen.

Ein Spiel aus Glas und Metall

Barreca & La Varra gelang es, durch die charakteristische Form des Gebäudes eine einprägsame Silhouette zu kreieren, die sich nahtlos in die Szenerie einfügt. Dabei interagieren die Fassaden des Gebäudes auf beeindruckende Weise mit der Umgebung durch großflächige Glasfassaden und kunstvoll bearbeitete Metallelemente, die sich schalenartig um das Gebäude schmiegen. Die architektonische Konzeption erzeugt eine visuelle Tiefe und Dynamik, die spielerisch mit Betrachtungswinkel, Reflexion, Schatten und Sonnenlicht interagieren.

Ort der Bildung, Kreativität und Begegnung

Um eine erstklassige Bildung und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, wurde bei der Ausstattung der ICS Symbiosis viel Wert auf die Erschaffung einer angenehmen und abwechslungsreichen Lernatmosphäre gelegt.