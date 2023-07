SHT Oberösterreich hat neuen Verkaufsleiter

Für Tomasz Deby beginnt karrieretechnisch eine neue Ära: Mit Wirkung vom 12. Juni 2023 hat er das Steuer als Verkaufsleiter der SHT Oberösterreich übernommen. Sein Auftrag ist klar: Die SHT in der Region weiter zu stärken.

Deby bringt als gelernter Elektroinstallateur eine Fülle von Erfahrungen und Kenntnissen mit sich, die er in diversen Leitungsfunktionen über die Jahre gesammelt hat.

"Er bringt umfangreiches Know-how und zukunftsweisende Kompetenz mit", betont Martin Haas, Geschäftsführer der SHT. Haas blickt mit Zuversicht auf Debys Ernennung und erwartet, dass er die SHT Oberösterreich mit seiner erprobten Expertise und seiner Vision auf den Weg in eine vielversprechende Zukunft führen wird. Deby wird direkt an Haas berichten und somit eine zentrale Rolle in der Unternehmensstruktur der SHT einnehmen.