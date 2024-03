Gebäude Installation: Wie haben sich sanitäre Anlagen im öffentlichen Raum aus Ihrer Beobachtung heraus in den letzten Jahrzehnten verändert?

Peter Spitaler: Wir müssen uns vorab einmal klar werden, was überhaupt unter dem öffentlichen Raum zu verstehen ist. Für mich ist der öffentliche Raum jene Bereiche, zu denen jeder ohne Einschränkungen zugehen kann. Nicht nur allgemein öffentliches Gut, sondern auch Einkaufszentren, Bahnhöfe, Dienstleister usw. Also Bereiche mit meist großer Menschenansammlung. Bereits im 19. Jahrhundert wurden in großen Städten sogenannte Bedürfnisanstalten in Parks und auf Plätzen errichtet. Der Name W. Beetz ist dabei fix mit Wien verbunden. Die Anlagen, die meist aus Gusseisen bestanden, entsprachen den damaligen Hygieneanforderungen. Seit dieser Zeit hat sich jedoch einiges geändert. Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen Raum sind attraktiver geworden. Immer mehr Menschen halten sich darin auf. Das bedingt natürlich, dass auch das Netz der notwendigen Sanitäranlagen laufend erweitert werden muss. Viele Standorte, die Ende des vergangenen Jahrhunderts verloren gingen, wurden wieder teilweise errichtet und entsprechen nun unseren aktuellen Hygieneanforderungen. Durch die starke Zunahme an Einkaufszentren war es auch notwendig, WC-Anlagen dorthin zu verlagern.

Sind „Trends“ – in Hinblick auf Designfragen (Farben, Formen) ein Thema, oder sehen Sie vielmehr gesellschaftlich gewandelte Anforderungen oder normative Vorgaben als Treiber der Entwicklung?

Ob man von einem Trend reden kann, wenn unsere Gesellschaft immer diverser wird, möchte ich so nicht sagen. Was aber sicherlich ein Riesenthema der letzten Jahre war und noch immer ist, sind die Errichtung von Toiletten für Menschen mit Behinderungen. Da passiert an vielen Orten einiges. Erfahrungen und Know-how für qualitative Lösungen sind vorhanden. Es gibt Empfehlungen und Regelwerke wie diese aussehen sollen. Luft nach oben gibt es natürlich immer.

Was müssen sanitäre Anlagen im öffentlichen Raum heute können?

Aktuelle Hygienestandards sind zu berücksichtigen und natürlich muss auch die Nutzungssicherheit gegeben sein. Eine der wichtigsten Anforderungen ist die Sichtbarkeit und leichte Erkennbarkeit der Sanitäranlagen. Anlagen, die früher oft in uneinsichtigen Winkeln von Parks lagen, müssen ins Zentrum des Geschehens rücken. Wir benötigen WCs dort, wo sich Menschen aufhalten. Zusätzlich bewirkt diese Anordnung ein Gefühl von Sicherheit, es gibt weniger Angsträume.

Wir alle wünschen uns ein sauberes und hygienisch einwandfreies WC. Moderne fugenlose Materialien erleichtern die Reinigung wesentlich. Versuche, öffentliche WC-Anlagen besonders „künstlerisch“ zu gestalten, brachten positive Ergebnisse punkto Reinlichkeit für viele Nutzer, aber auch Nachteile für einige. Landschaftsaufnahmen oder Bilder von Sehenswürdigkeiten aus bunten Folien an den Wänden verschlechtern den Kontrast und dadurch die Bedienbarkeit einzelner Elemente. Menschen mit Sehbehinderungen sind davon besonders betroffen.