Die "Lange Nacht der Heizung" verspricht Fachvorträge und individuelle Beratungen vor Ort. "Klimajäger" Andreas Jäger hält in Wien einen Impulsvortrag und taucht mit allen Gästen in die Welt des KIimas ein.

Vaillant bietet mit diesem Event eine Plattform für Information und Austausch mit Expert*innen. Die Veranstaltung wird an vier Standorten – den Vaillant Kundenzentren in Wien, Innsbruck, Graz und Traun – stattfinden und bietet interessierten Personen in ganz Österreich eine Gelegenheit, sich noch vor der diesjährigen Winter- und Heizsaison über die Zukunft des Heizens und das Sanieren mit Vaillant Wärmepumpen zu informieren.

Das Programm der "Langen Nacht der Heizung" umfasst Vorträge von Branchenexpert*innen über Heizungsthematiken, Förderungen und die Rolle von Wärmepumpen in der Sanierung. Außerdem ermöglicht die Veranstaltung Beratungsmöglichkeiten durch Fachleute. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, im Rahmen des Events individuell beraten zu werden und wertvolle Informationen über moderne Heizungssysteme zu erhalten. In Wien hält der TV-Moderator Anreas Jäger einen Impulsvortrag, unter Anderem über die Möglichkeit, mit Wärmepumpen selbst einen Beitrag zur Klimawende zu leisten.

Alle Besucher*innen der "Langen Nacht der Heizung" erhalten einen Vaillant Cashback-Gutschein, der nach der Eventteilnahme per E-Mail zugesandt wird.

Die Teilnahme bei der Veranstaltung ist kostenlos, erfordert jedoch eine vorherige Online-Registrierung auf der offiziellen Eventseite: https://www.vaillant.at/die-lange-nacht-der-heizung/. Hier befinden sich ebenso alle Informationen und die genauen Abläufe der Veranstaltungen.

