Impulsvorträge Viessmann Sommerveranstaltungen 2023

Heizsysteme Von: Redaktion Handwerk + Bau

Viessmann lädt in schon traditioneller Art und Weise auch heuer wieder zu seinen Sommerveranstaltungen für Kund*innen und Partner*innen in die Zentrale nach Steinhaus bei Wels und in die Vertriebsniederlassungen Brunn am Gebirge, Hart bei Graz und Wattens ein.