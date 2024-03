Das Wohl der 1.500 Tiere bzw. 150 Tierarten und eine artgerechte Haltung stehen an erster Stelle des Zoo Salzburg. Dabei ist das Raumklima ein wesentlicher Faktor. Um anhaltende Wärme auch in der kälteren Jahreszeit oder bei Schlechtwetter zu sichern, vertraut der Zoo Salzburg auf den UltraGas 2 Brennwertdoppelkessel von Hoval, der seit Juli 2023 im Haupthaus eingesetzt wird. „Im Gibbon- und Tropenhaus bilden wir die Lebensräume Südamerikas und Südostasiens nach. Die Tiere mögen es warm und eine konstante Wärmeversorgung ist besonders wichtig“, so Sabine Grebner, Geschäftsführerin des Zoos.

Betriebssicherheit dank Doppelkessel

Für diesen Zoobereich sind konstante 27 °C nötig. Die dafür benötigte Leistung von 300 kW bietet der Gas-Brennwertdoppelkessel UltraGas 2. Um Ausfällen vorzubeugen und die gewünschten Raumtemperaturen sicherzustellen, sind die zwei vollständigen Kessel über die vollautomatische Steuerung TopTronic E miteinander verbunden. „Beide Kessel laufen vorwiegend im Teillastbetrieb, was dafür sorgt, dass ein optimaler Wirkungsgradbereich erreicht und der Brennstoffverbrauch verringert wird“, erklärt Michael Huber, Produktmarktmanager bei Hoval. „Darüber hinaus ist mit dieser Lösung höchste Betriebssicherheit möglich, da bei einer Wartung eines Kessels oder bei dessen kurzfristigem Ausfall der zweite die Arbeit zur Gänze übernimmt.“

Für angenehme Temperaturen ist somit gesorgt: sowohl für Tier als auch für Mensch, da die neue Anlage neben dem Haupthaus auch das Restaurant, das Büro und die Personalräumlichkeiten beheizt.

Kostenersparnis dank energieeffizienter Lösung

Nach einer raschen Sanierung benötigte der Zoo Salzburg eine leistungsstarke Lösung. Der Doppelkessel von Hoval arbeitet dabei sehr energieeffizient bei niedrigem Schadstoffausstoß. Der im Gerät verwendete Wärmetauscher TurboFer erzeugt Betriebstemperaturen von bis zu 95 °C und sorgt für eine optimale Wärmeverteilung.