Heizung-Energieeffizienz

Inflation und der Krieg in der Ukraine sorgten in den letzten Monaten für steigende Energiepreise, zunehmend mehr Menschen müssen überlegen, ob sie sich das Heizen noch leisten können. Effizientere Heizsysteme helfen, Energie zu sparen – welche Systeme und technische Lösungen sehen Sie hier als Hoffnungsschimmer?

Energieeffizienz ist das Gebot der Stunde. Die gute Nachricht ist: Schon mit kleinen Maßnahmen am bestehenden Heizungssystem lässt sich in Zusammenarbeit mit einem Fachinstallateur große Wirkung erzielen. Was vielen Konsument*innen nicht bewusst ist: Eine aufwendige Vollsanierung oder große Umbauten sind oft nicht nötig.

Mit einem Drittel der Investitionskosten lassen sich rund zwei Drittel an Einsparungseffekten bei den Energiekosten erreichen – und zwar ohne Komfortverlust und ohne große Baustelle. Eine Teilsanierung, z. B. mit Dämmung der obersten Geschoßdecke sowie Warmwasser- und Heizungstausch, reicht für hohe Einsparungen bei den Energiekosten meist aus.

Bei Heizungs- und Warmwasseranlagen, die seit mehr als 15 Jahren in Betrieb sind, ist das größte Einsparungspotenzial gegeben: Hier rechnet sich eine Erneuerung auf jeden Fall. Beim Umstieg auf erneuerbare Energiequellen bieten auch hybride Lösungen wie z. B. die Kombination eines modernen Gas-Brennwert-Geräts mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe gute Lösungen.

Jedenfalls ist der Zeitpunkt für einen Wechsel aktuell sehr günstig: Die Fördertöpfe sind 2023/24 so gut gefüllt wie noch nie, und zusätzlich profitieren einkommensschwache Haushalte von speziellen Förderungen, mit denen bis zu 100 Prozent der Investitionskosten rückerstattet werden.

Wie kann ein Unternehmen angesichts der Vielzahl an Krisen eine verlässliche Planung durchführen?

Wenn wir uns das Wachstum unserer Branche in den letzten Jahren vor Augen führen, dann kann ich nur sagen: Krise schaut anders aus. Ich bleibe zuversichtlich. Denn wenn wir uns bewusst machen, dass wir bislang sowohl Covid-19, Lieferkettenprobleme, Produktionsengpässe, die Energiekrise gut gemeistert haben, dann können wir uns auch erfolgreich allen aktuellen Herausforderungen stellen. Dabei wird eines deutlich: Der Ausnahmezustand ist die Regel geworden, denn immer öfter verlieren Planungen innerhalb weniger Wochen ihre Grundlage. Das erfordert eine völlig neue Flexibilität. In Zukunft müssen wir noch offener für Veränderungen, neue Prozesse und Innovation sein und uns vorausschauend für die unterschiedlichsten Szenarien rüsten.

Wie entwickelt sich Ihrer Ansicht nach der österreichische Heizungsmarkt aktuell und mittelfristig?

Schon 2022 gab es eine Trendwende, und es wurden mehr erneuerbare Heizsysteme installiert als fossile. Die Wärmepumpe zählt dabei zu den Big Playern und befindet sich weiterhin auf der Überholspur, wie aktuelle Marktdaten belegen. Die Umstellung auf nachhaltige Heizsysteme hat angesichts der Klimakrise, volatiler Energiemärkte und Fragen der Versorgungssicherheit weiter höchste Priorität. Wirksame Impulse sind vom Beschluss des EWG ebenso zu erwarten wie von der bereits erfolgten Verlängerung der Antragsfristen. Allein für die staatliche Förderungsaktion „Raus aus Öl und Gas“ und die Sanierungsoffensive 2023/24 stehen für Private und Betriebe 940 Mio. Euro zur Verfügung. Antragsfristen wurden mittlerweile verlängert, und ergänzend gibt es Förderungen auf Landes- und Gemeindeebene. Zusätzlich formieren sich aktuell eine Reihe von regionalen Initiativen, die Maßnahmen für eine klimaneutrale Zukunft forcieren und den Ausbau erneuerbarer Energien im Sinne der Klima- und Energiewende vorantreiben. Dramatische Umweltereignisse in nächster Umgebung wie Hitzewellen, Waldbrände, Überflutungen usw. befeuern das Bewusstsein der Kund*innen, mit erneuerbaren Energien in den eigenen vier Wänden einen Beitrag gegen die Klimakrise zu setzen.

Was muss die Politik tun, um dem Heizungsmarkt mehr Stabilität zu verleihen?

Klimaschutz und C0₂-Reduktion haben hohe Dringlichkeit, nur kann es nicht bei übereifrigen Zielen und Vorgaben ohne praxistaugliche und leistbare Wege dorthin bleiben. Deshalb erwarte ich mir von der Verabschiedung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes sowie flankierenden rechtlichen Reformen einen umsetzungsorientierten Rahmen, damit wir den „Sanierungsstau“ in Österreich in einem gemeinsamen Kraftakt von Politik, Unternehmen und Bürger*innen angehen können. Sonst wird uns der Weg in eine klimaneutrale Zukunft nicht gelingen.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch explizit betonen, dass es nicht im Interesse der Branche ist, wenn einzelne „Interessenvertreter“ das Inkrafttreten von wichtigen Gesetzen wie dem EWG torpedieren und fossile Energien gar am liebsten unter ewigen Verfassungsschutz stellen würden. Während des Ausbaus von Netzen, Speichern und erneuerbaren Energiequellen hat beispielsweise Gas schon eine Berechtigung. Langfristig werden Grünes Gas und Wasserstoff speziell in der Industrie bei Hochtemperaturprozessen etc. eingesetzt werden, aber wohl nicht in der Versorgung des privaten Wohnbereichs.

Wien propagiert aktuell den Ausstieg aus Gas – ein Vorbild für ganz Österreich?

Der Entwurf des EWG sieht ja bundesweit den stufenweisen Ausstieg aus Gas vor. Ich persönlich halte noch ambitioniertere Vorhaben einzelner Bundesländer nicht für zielführend. Gerade im städtischen Bereich mit einem sehr hohen Anteil an Mietwohnungen in mehrgeschoßigen Gebäuden ist es entscheidend, Übergangsfristen einzuräumen und auch die legistischen Voraussetzungen zu schaffen. Dafür sind österreichweit Reformen im Wohn- und Mietrecht, flankiert von steuerlichen Anreizen, notwendig. Nur so kann die Gebäudewende gelingen.