Turbulenzen im Wärmepumpenmarkt

Enorme Herausforderungen

„Der Wärmepumpenmarkt ist derzeit im Umbruch. Die Nachfrage sinkt, vor allem im Neubau, und gleichzeitig steht die Revision der F-Gase-Verordnung bevor“, erklärt auch Andreas Grimm, Leiter Produktmarktmanagement Heiztechnik bei Hoval. Die geplante Verschärfung stelle „die Branche vor Herausforderungen“, so der Fachmann. „Das systematische Zurückfahren der am Markt verfügbaren F-Gase – auch unter ‚Phase down‘ bekannt – wird viel schneller vonstattengehen als erwartet. Wir gehen davon aus, dass die reduzierten Quoten nicht nur eine signifikante Teuerung von Kältemitteln mit hohem GWP-Wert zur Folge haben, sondern auch die Förderlandschaft verändern werden.“ Mehr denn je gelte es für das Fachhandwerk daher, vorausschauend zu planen und auf Wärmepumpenmodelle zu setzen, die Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert verwenden- „R290 – also Propan – ist das Mittel der Wahl, denn durch seine thermodynamischen Eigenschaften sind auch höhere Vorlauftemperaturen realisierbar, was bei richtiger Planung das Sanierungsgeschäft durch die Möglichkeit der Heizkörpernutzung deutlich vereinfacht und Wärmepumpen mit R290 zu echten Allround-Talenten macht.“

Im Großobjektbereich hingegen sei hingegen ein deutlich steigendes Interesse an Wärmepumpen zu beobachten, verweist Grimm. „Der Trend zu natürlichen Kältemitteln wie R290 wird auch hier Einzug halten müssen. Die Anbieter sind mehr denn je gefordert, Nachhaltigkeit und Effizienz in der Bereitstellung höherer Leistungsklassen sinnvoll miteinander zu verbinden.“ Hoval habe bereits 2020 mit „Belaria pro“ eine „zukunftssichere Luftwärmepumpe“ auf den Markt gebracht, die Propan als Kältemittel nutze. „Mittlerweile bieten wir mit acht kW, 13 kW, 15 kW und 24 kW Leistung eine breite Palette an – dank Kaskadenschaltungen lassen sich auch höhere Leistungen realisieren. Modelle mit 40 kW und 50 kW werden folgen.“

Zukunftsfähige Lösungen mit R290

Auch Martin Bauer, Produktmanager Wärmepumpen bei Wolf sieht zahlreiche Vorteile bei Propan als Kältemittel. „Die hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften des natürlichen Kältemittels Propan sind in der Branche bereits bekannt. Da die mit R290 betriebenen Wärmepumpen zudem ohne Zusätze von PFAS auskommen, ist ihr Betrieb effizient, umweltfreundlich, sicher und im Sinne der F-Gase-Verordnung zukunftsfähig.“

Die effiziente „CHA-Monoblock“ von Wolf sei beispielsweise mit R290 ausgestattet und eine häufig verbaute Monoblock-Wärmepumpe für Einfamilienhäuser im Neubau und vor allem im Bestand. Verfügbar in den Ausführungen CHA-07/400V (Leistungsbereich von 1,6−6,8 kW bei A-7/W35) und CHA-10/400V (Leistungsbereich von 2,2−9,8 kW bei A-7/W35) sei sie als Kaskade auch für gewerbliche Projekte die optimale Lösung.

Der Klimawandel mache vor den Schwankungen des Energiemarktes oder schwierigen Kreditvergabe nicht halt, warnt VWA-Präsident Freimüller. Ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele sei die Dekarbonisierung des Heizungsbestandes. „Abwarten und nichts tun ist in der jetzigen Situation das Falsche, die wahrgenommene Sicherheit ist trügerisch, den der Klimawandel und seine Folgen können nur durch einen raschen Ausstieg aus den fossilen Energiesystemen gelingen“, unterstreicht Freimüller. Der zu erwartende Absatzrückgang in den folgenden Jahren stelle sowohl die Branche als auch die Politik vor besondere Herausforderungen. „Dies sieht man bereits bei der geringeren Anzahl an Förderungsansuchen bei der Bundesförderung ‚Raus aus Öl und Gas‘“. Entsprechend der veröffentlichten Anzahl an Anträge seien die Förderungsansuchen gegenüber 2022 erst auf einem Niveau von etwa 20 Prozent.

Die Wärmewende sei dem Präsidenten zufolge eine Tatsache. Nun müsse klug und schnell gehandelt, keine weiteren Barrieren aufgebaut und bestehende rasch und nachhaltig beseitigt werden. „National braucht es den schnellstmöglichen Beschluss des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes, der Nachbesserungen bei Förderbedingungen und deutlich weniger Bürokratie und Vorschriften und die Verfügbarkeit ausreichend spezialisierten Fachkräfte.“ //