Uponor startet in den Schulungsherbst

Breit gefächertes digitales Schulungsangebot

In den Webinaren erfahren die Teilnehmenden darüber hinaus mehr zu den Potenzialen einer Flächenheizung für die Kühlung. So zeigt Uponor in einem zweiteiligen Webinar à 60 Minuten beispielsweise, wie die Planung und Installation von fugenlosen Gipskarton-Kühldecken funktionieren kann. An einem Projektbeispiel werden alle wesentlichen Schritte betrachtet – von der Ermittlung der Kühlleistung über die Auslegung des Kaltwasser-Rohrnetzes bis zur Einzelraumregelung und Feuchteüberwachung.

Uponor baut sein Schulungsangebot laufend aus: Auch Spezialthemen wie die komplexe Temperierung von Gewerbebauten, beispielsweise Büros, Sportstätten oder Hallen, finden sich im Webinar-Angebot wieder.

In der Onlineschulung zur Nahwärme zeigt Uponor, wie die Rohrleitungen der Uponor Ecoflex-Lösung dank VIP-Technologie (Vakuum-Isolations-Paneel) effizient arbeiten können. Diese neue Generation an vorgedämmten Rohren für die Nahwärmeversorgung überzeugt mit bis zu 60 Prozent weniger Wärmeverlusten. Interessierte können die Vorteile in der Installation an praxisnahen Beispielen kennenlernen.