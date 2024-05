An Wärmepumpen führt kein Weg vorbei

Förderungen kritisch betrachtet

Mit welcher Marktentwicklung rechnet der Verband Wärmepumpe Austria in diesem Jahr? Für Freimüller sind die Förderanträge ein Indikator. „Bisher wurden 37.737 Anträge gestellt und 26.547 Registrierungen bei der KPC eingereicht. Eine Registrierung heißt aber noch lange nicht, dass auch wirklich eine Wärmepumpe verbaut wird. Man hat dazu bis zu einem Jahr Zeit, es gibt keine Verpflichtung.“ Mit Stand 5. Februar standen noch Fördermittel in der Höhe von 1.404,1 Mio Euro zur Verfügung. Dass die Zahl der Interessierten nicht höher liegt, führt Freimüller auf eine erneute Verunsicherung in der Bevölkerung zurück: „Unterschwellig wird verbreitet, dass grünes Gas oder grünes Öl kommen wird, der Wasserstoff schon vor der Tür steht, ein Tausch des Heizsystems also vielleicht gar nicht nötig ist.“ Außerdem meinte er: „Bis zu 75 Prozent Förderung klingt sehr gut! Wenn der Kostenvoranschlag am Tisch liegt, erschrecken aber viele.“

Zu den Förderungen hielt Freimüller kritisch fest: „Laut KPC ist das derzeitige Modell eine Ein- und Zweifamilienhausförderung. Es muss sich auch im Mietrecht und im Wohnungseigentumsgesetz etwas ändern, um Sanierungen zu ermöglichen.“ Weiters meinte er: „Es gibt jetzt viel Geld für den Tausch von Ölkessel, aber keines für den Tausch von 20 Jahre alten Wärmepumpen oder Pelletskesseln. Wir müssen auch das unterstützen. Ich denke da an eine Förderung in der Höhe von rund 7.500.- Euro!“

Positiv bewertet er, die neue Regelung zur Vorlauftemperatur: „Wir haben uns immer über die 40 °C Regelung beschwert, jetzt wurden die Voraussetzungen für die Bundesförderung auf 55 °C maximale Vorlauftemperatur hinaufgehoben.“ Das EHPA-Wärmepumpen-Gütesiegel ist die Voraussetzung für viele Förderungen in Österreich. „Nach der Schweiz sind wir das zweite Land, in dem es eingeführt wurde, es ist ein Qualitätsversprechen und schafft Transparenz.“ Auch wenn das Umfeld derzeit sehr herausfordernd ist, für Freimüller führt kein Weg an der Wärmepumpe vorbei. „Ich lasse mich gerne als Lobbyist bezeichnen, ich bin überzeugt von der Wärmepumpe, wir machen irrsinnig viel für die Umwelt! Die Industrie ist lieferfähig. Wir versuchen die Installateure mit einer Qualifizierungsoffensive zu unterstützen. Die beste Wärmepumpe wird nicht gut arbeiten, wenn sie falsch eingebaut wurde.“ Wir müssen vom Verbrennen wegkommen – ich hoffe sehr, dass das auch die nächste Bundesregierung so sieht“, bekannte er zum Schluss des Pressegesprächs.

www.waermepumpe-austria.at