Das System umfasst einen Bauteilkatalog mit 70 Bauteilaufbauten, einen Katalog von 312 Konstruktionsdetails, statische Vorbemessungen und ein Systemhandbuch mit Anwendungs-, Entwurfs- und Planungsgrundlagen sowie einer Beschreibung des Systems und der technischen Randbedingungen. Für ausgewählte Konstruktionsdetails liegen Wärmebrückenberechnungen und Abschätzungen des Bauteilkondensates vor. Es ist zudem einfach an Gebäudeklassen 3 und 4 anpassbar und strebt einen hohen Vorfertigungsgrad für eine schnelle und hochwertige Bauausführung in Tafelbauweise an.

Das Holzbausystem ist in erster Linie für planende und ausführende kleine und mittlere Unternehmen (KMU), aber auch als Planungs- und Ausschreibungsbasis für Wohnbauträger, Architekt*innen oder Fachplaner*innen gedacht. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit eines hohen Vorfertigungsgrades für eine schnelle und hochwertige Bauausführung in Tafelbauweise sowohl für den Holzrahmen- als auch den Holzmassivbau.