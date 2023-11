Holz-Fertigbauelemente für Gebäudesanierung

Das Ziel: „Bestehende Gebäude mit Hilfe moderner Holz-Fertigbauelemente und zeitgemäßer Energiekonzepte in zukunftsfähige Bauten verwandeln“, so das Unternehmen. Kernelement ist dabei die Holzbauweise die das Unternehmen seit Jahrehnten anwendet. Haas will mit der „Verwendung von regionalen und nachhaltigen Baustoffen in der Sanierung“ punkten. Zudem ermöglichen „serienmäßig hergestellte Bauelemente optimierte Produktionsverfahren“. Anstatt Neubauten oder Abrisse zu priorisieren, betone man mit der Aufwertung bestehender Bausubstanzen die Bedeutung der Nachhaltigkeit: „Gemeinsam tragen diese Ansätze dazu bei, eine zukunftsfähige Bauweise“ zu festigen. Neue Wege beschreitet Haas auch beim Hallenbau: Hier hat man in den vergangenen Monaten ebenfalls Konzepte entwickelt, die es ermöglichen „hochwertige und nachhaltig“ gefertigte Hallen in Holzbauweise in Serie zu produzieren.