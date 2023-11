Kein Holzbau ohne Stahlbeton

„Bauen mit Holz ist nach wie vor um etwa zehn Prozent teurer als ein reiner Betonbau. Das trifft auch auf Hybridbauten zu. Da hat die Wohnbauförderung aber schon reagiert“, so Ebster, der auch eine Zimmerei betreibt: „Neben anderen Vorteilen hat der Baustoff Holz noch einen weiteren Vorzug. Wie mir Brandexperten der Feuerwehr bestätigen, kann der Brandverlauf von Holz realistischer eingeschätzt werden als bei Stahl.“ Als Nachteile nennt der Baumeister die deutlich höhere Präzision bei der Herstellung der Anschlüsse im Holzbau. „Wenn die Anschlüsse nicht passen, dringt Wasser ein und es entsteht ein größerer Schaden als bei einem reinen Massivbau.“ Holz als Baustoff stößt aber auch an seine Grenzen. Insbesondere wenn es um große Spannweiten geht. „Das ist der größte Knackpunkt, wodurch man auch in hohe Preisregionen kommt. Je geringer die Spannweite, desto günstiger lässt sich Holzbau umsetzen. Über fünf Meter kommen wir in Dimensionen, die den Bau verteuern“, erklärt Winkler.

Hybrid macht Schule

Zu den Projekten, auf die der neue proHolz Geschätsführer Martin Winkler besonders stolz ist, zählt die Bezirksbauernkammer Hallein. Das Gebäude ist die „Spitze“ einer Neubauserie der Landwirtschaftskammer Salzburg, die in Holzbauweise umgesetzt wurde. 560 Tonnen Holz wurden verbaut. Diese Menge Rohstoff wächst in sieben Stunden in Salzburgs Wäldern nach und bindet langfristig 560 Tonnen CO2. Besonders freut Winkler, dass speziell ländliche Wirtschaftsregionen vom Holzboom profitieren. So stammt das für den Bau der Bezirksbauernkammer verwendete Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Umkreis von maximal 500 Kilometern.