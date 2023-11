Nachhaltiges Bauen

Bei TimberLoop befassen wir uns auf der chemisch-analytischen Ebene mit lastabtragenden Bauteilen und mit kleinvolumigen Holzbauteilen auf der einen Seite. Aber TimberLoop hat unterschiedliche thematische Ausrichtungen und soll auch technische Lösungswege aufzeigen, wie ein Re-Use auf einem hohen Level erfolgen kann. Re-Use bedeutet, dass das Bauteil so bleibt, wie es einmal gewesen ist. Das Thema Repair ist ebenfalls wichtig. Wo braucht es minimale Ausbesserungen beim Holz, um es wieder verwenden zu können? Der dritte Ansatz ist Re-manufacture. Hier wird nochmal in den Industrieprozess gegangen und eine neues Produkt aus dem Altholz geformt.



In Ihrem Beitrag „Kreislaufwirtschaft im Holzbau“ aus dem HFA-Magazin 4/2023 schreiben Sie „jedes Stück Altholz ist einzigartig, und doch gibt es Gemeinsamkeiten“. Was ist das Einzigartige und das Gemeinsame bei Altholz?

Weigl-Kuska: Einzigartig bei Altholz ist die Ästhetik. Also die Verfärbung und Verwitterung. Holz bekommt dadurch viel Charakter und das Bauprodukt erzählt eine Geschichte. Mit einem kulturellen-bauhistorischen Hintergrund kann Holz im Re-Use auch Teil einer Story sein, wenn es um Architektur geht, wenn man mit der ursprünglichen Objektnutzung eine Geschichte miterzählen möchte. Wenn Holz einen historischen Wert hat, dann kann es also sein, dass es mit in die moderne Architektur übertragen wird. Oder auch Regionalität und Nachhaltigkeit können dadurch betont werden. Das Gemeinsame von Altholz sind die Herausforderungen, da es an den rechtlichen Rahmenbedingungen fehlt. Denn Altholz ist für den Wiederverwertungsweg nicht vorgesehen. Hier braucht es Rechtssicherheit. Eine weitere Gemeinsamkeit sind unbekannte Effekte, wie bspw. Rissbildungen, Abbau oder Festigkeitsverlust, oder mitunter Probleme mit alten Leimsystemen. Es gibt Ungewissheiten und daher müssen wir Wege finden, um Altholz zu klassifizieren und um damit eine verlässliche Sortierung vornehmen zu können, um die Performance von Altholz garantieren zu können. Diese großen Hürden haben wir noch zu nehmen und das Projekt TimberLoop soll dazu beitragen.