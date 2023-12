Der Bauvorbescheid für das gemischte Wohnquartier Timber Living auf dem ehemaligen Bogner-Areal in München ist rechtskräftig. Das Projekt entsteht auf einem über 12.000 Quadratmeter großen Grundstück in der St.-Veit-Straße im Stadtteil Berg am Laim. Es umfasst rund 23.200 Quadratmeter oberirdische Bruttogrundfläche. Der überwiegende Teil, rund 90 Prozent, soll als Wohnraum entwickelt werden. Eine Kita und Gewerbeflächen runden das Gesamtkonzept ab.

„Mit Timber Living schaffen wir in München dringend benötigten Wohnraum“, so sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG. „Das in Holz-Hybrid-Bauweise errichtete Projekt wird durch seine Bauweise nicht nur eine sehr gesunde und angenehme Aufenthaltsqualität und einen außergewöhnlich hohen ökologischen Standard bieten, sondern kann durch den hohen Vorfertigungsgrad auch um rund 30 Prozent schneller errichtet werden.“