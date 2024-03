Die strategische Ausrichtung der Gemeinschaftsmarke "Alu-Fenster" wurde bereits Anfang des Jahres überarbeitet: "Ziel ist es, Aluminium in der (Bau-)Öffentlichkeit in Bezug auf Ökologie- und Kreislaufwirtschaft-Themen realitätsbezogen, neutral und imagefördernd darzustellen", erläutert der in der Mitgliederversammlung am 19. März 2024 einstimmig wiedergewählte AFI-Obmann Thomas Sattler.

Auch Obmann-Stellvertreter Wilhelm Pichler, der in seinem Amt bestätigt wurde betont: "Metallbau- und Oberflächen-Betrieben sowie Aluminium-Profil-Systemanbietern bietet das AFI Lizenzen zum Führen der Gemeinschaftsmarke 'Alu-Fenster' – auch Zulieferbetriebe sind willkommene AFI-Partner". Dazu zählen zum Beispiel auch Betriebe aus der Glasbranche.