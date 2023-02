Walter Stackler (Bundesinnungsmeister der Glaser, aus Tirol): "Nach drei Jahren Krise ist die Stimmung verständlicherweise nicht berauschend, aber auch nicht schlecht", so ein Zitat des Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser. Unsere Branche hat die schwierige Zeit sehr gut gemeistert und wird auch in Zukunft ihre Chancen nutzen. Das Thema Fachkräftemangel steht allerdings seit mehreren Jahren im Brennpunkt. Hier soll nun mit einer österreichweiten Kampagne Werbung für alle drei Lehrberufe gemacht werden. Ziel ist es, unsere Berufe Dachdecker, Glaser und Spengler mit einem bundeseinheitlichen Erscheinungsbild stärker in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken und Jugendliche zu einer Ausbildung zu animieren. Die zentrale, selbstbewusste Aussage der Kampagne lautet "Ich bin ein Macher." – sprich ein Meister meines Handwerks, ich brenne für meinen Beruf. Potenzielle Lehrlinge werden vor allem über Social-Media-Kanäle in Jugendsprache angesprochen. Und selbstverständlich werden wir unsere Mitglieder bei allen aktuellen und künftigen Entwicklungen unterstützen und die damit verbundenen Herausforderungen gemeinsam meistern.

Alexander Eppler: Beim Thema Fachkräftebedarf sind wir mit der Kampagne "Ich mach das." auf einem guten Weg. Es ist nun endlich gelungen, bundesweit einen einheitlichen Auftritt zu etablieren, der – so der Plan – unser Zielpublikum, die Jugend, anspricht. Es muss uns gelingen, die Bevölkerung auf unsere großartigen, krisensicheren und auch für den Klimaschutz sinnvollen Berufe – Stichworte Sanierung, Dämmung, Photovoltaik, Dachbegrünung etc. – aufmerksam zu machen.

Roman Moosbrugger: Aus meiner Sicht haben wir nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben viel mehr einen "Arbeitermangel". Wir müssen es schaffen, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird, den Jungen den goldenen Boden des Handwerks nahebringen und die Mitarbeiter für ihre geleistete Arbeit gerecht entlohnen.