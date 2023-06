Basis für die Zukunft

In der großangelegten Studie wurden 2.524 Eltern von Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren, Lehrlinge, Berufsschullehrer*innen, Arbeitgeber*innen sowie Arbeitnehmer*innen zu ihrer Sicht auf eine Lehre im Baunebengewerbe gefragt. Womit ist man zufrieden, welche Verbesserungen würde man sich in der Berufsorientierung wünschen, was fehlt in der Ausbildung – durch die Breite der Fragestellungen wollte man es ermöglichen, jeden Aspekt einer Lehre aus allen Per­spektiven zu beleuchten. "Insgesamt genießt das Baunebengewerbe einen sehr hohen Stellenwert", stellt Christoph Haselmayer, Geschäftsführer des IFDD fest. "Vor allem die breite Zustimmung der Eltern zur Möglichkeit einer Lehre für ihr Kind von 70 Prozent war dann aber doch ein wenig überraschend."

Diese positive Stimmung zog sich durch alle Befragten. Knapp zwei Drittel der aktuellen Lehrlinge würden eine Lehre in den Baunebengewerben uneingeschränkt weiterempfehlen, und auch für den Großteil der Eltern (70 Prozent) ist eine Lehre für ihre eigenen Kinder vorstellbar. Auch von Arbeitgeber*innen­seite steht man der Ausbildung von Lehrlingen prinzipiell positiv gegenüber, 65 Prozent der Befragten haben jetzt schon zumindest einen im Betrieb.

Getrübt wird die Stimmung vor allem auf Arbeitgeber*innenseite durch das Problem, dass knappe 90 Prozent angeben, dass es schwer bzw. eher schwer ist, überhaupt Lehrlinge zu finden. Geht es dabei nach den restlichen Befragten, könnte vor allem eines bei der Suche helfen: der persönliche Kontakt.

Egal ob Messen, Schnuppertage oder Exkursionen, gerade in der Berufsorientierung zählt der persön­liche Kontakt mehr als alles andere. Ebenfalls groß ist der Wunsch unter allen Befragten, mehr Praxis in der Berufsschule zu implementieren sowie eine zusätz­liche sprachliche Förderung.