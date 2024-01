Bauinnungsmeister Robert Jägersberger im Interview. 

Herr Jägersberger, wie geht es dem Baugewerbe derzeit?

Robert Jägersberger: Im Winter haben wir natürlich nicht dieselbe Bautätigkeit wie in den anderen Jahreszeiten. Aber in diesem Jahr ist – wie Sie sich sicher vorstellen können – noch einmal deutlich weniger Betrieb auf den Baustellen als sonst. Wir sind mit einem beispiellosen Rückgang im Bereich des großvolumigen und privaten Wohnbaus konfrontiert.

Können Sie das in Zahlen fassen?

Jägersberger: 2019 wurde noch der Neubau von 69.900 Wohneinheiten bewilligt. Diese Zahl sank seither kontinuierlich auf zuletzt nur mehr 33.900 Baubewilligungen im Jahr 2023. Für 2024 wird ein weiterer Rückgang auf 32.600 Bewilligungen erwartet. Zudem ist zu befürchten, dass viele Projekte, die bewilligt worden sind, aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung nicht gebaut werden – jedenfalls derzeit nicht.

Was ist derzeit die größte Herausforderung für das Baugewerbe?

Jägersberger: Das ist sicher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man jahrelang beschäftigt hat, im Unternehmen halten zu können. Aber dazu braucht es Aufträge. Ohne diese geht es nicht. Das ist die zentrale Herausforderung für das laufende Jahr – ohne zu wissen, was sich in der Weltpolitik noch alles ereignet und wie sich das auf Österreich auswirkt. Wir hoffen, dass die geopolitischen Begleiterscheinungen sich nicht weiter konjunkturbremsend auswirken. Ein Hoffnungsschimmer wäre – wie mancherorts bereits kommuniziert – eine Absenkung des europäischen Leitzins.

Stichwort Notbremsung oder eher Kollision: Wie stark wirken sich die Turbulenzen der Signa-Gruppe auf das heimische Baugewerbe aus?

Jägersberger: Ohne es genau zu wissen – ich vermute wenig. Signa hat in Österreich vor allem mit den großen Baukonzernen zusammengearbeitet. Das Baugewerbe ist daher vermutlich kaum betroffen. Es kann aber natürlich sein, dass die Probleme, mit denen die Signa zu kämpfen hat, auch andere Bauträger in Schwierigkeiten bringt. Ich denke da unter anderem an die hohen Finanzierungskosten. Das würde sich dann natürlich schon auf das Baugewerbe auswirken. Wobei ich aber schon der Meinung bin, dass Signa in vielen Bereichen sehr – ich formuliere es mal so – mutig unterwegs war.