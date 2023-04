Österreich ist Spitzenreiter bei Verjährungsfrist

Im europäischen Vergleich ist die österreichische Verjährungsfrist von 30 Jahren statistisch gesehen jedenfalls ein Ausreißer nach oben. Die meisten Staaten haben die absolute Obergrenze für die Verjährung mit zehn Jahren festgelegt oder liegen damit so wie Deutschland und die Schweiz sogar darunter. Und auch der österreichische Gesetzgeber hat in moderneren zivilrechtlichen Sondergesetzen auf kürzere Verjährungsfristen zurückgegriffen. So verjährt der Schadenersatzanspruch aus der Produkthaftung zum Beispiel – wie im ABGB – drei Jahre nach Kenntnis von Schaden und Schädiger*in, jedenfalls aber schon nach zehn Jahren ab Inverkehrbringen des schadensverursachenden Produkts.



Was sehr rechtstechnisch und theoretisch klingt, hat für die Praxis weitreichende Folgen, wie Bundesinnungsmeister Jägersberger in seinem Vortrag herausarbeiten konnte. Eine überlange Verjährungsfrist von 30 Jahren benachteiligt seriös wirtschaftende und dadurch länger bestehende Unternehmen. Es besteht nämlich die Gefahr, dass unseriöse Unternehmen versuchen, Haftungsregelungen zu umgehen, etwa indem sie gezielt für ein Projekt Unternehmen gründen und diese dann liquidieren. Damit ist eine überlange Verjährungsfrist auch für Geschädigte von Nachteil, weil sie nur "Scheinsicherheit" schafft. Mit einer theoretischen Haftung von 30 Jahren ist den Kund*innen in der Praxis schließlich nur dann geholfen, wenn es das potenziell haftende Unternehmen nach diesem sehr langen Zeitraum überhaupt noch gibt.