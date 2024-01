Als Volkswirtschaft clever investieren

Die aktuelle Krise der Bauwirtschaft lässt sich am besten bewältigen…, indem man als Volkswirtschaft clever investiert, zum Beispiel in den geförderten Wohnbau oder die Sanierung.

Von der Politik wünsche ich mir… vor allem mutigen Pragmatismus.

Am Ende des Jahres möchte ich… große Schritte am Weg zum Digitalen Handwerk vollzogen haben, sodass jede Baustelle mit myBauOffice von Riedertech in Echtzeit gesteuert wird.