Ein knappes Rennen

Gerald Kopsa, Bundeslehrlingswart und Landesinnungsmeister-Stellvertreter NÖ, sagte im Rahmen der Siegerehrung, dass noch nie zuvor Teilnehmer eines Bundeslehrlingswettbewerbs aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen so viele Punkte erzielt hätten und die Ergebnisse deshalb sehr eng beieinandergelegen seien. Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Salzburger Landeslehrlingswart Albert Schinwald hat den Bundesbewerb gemeinsam mit Landesinnungsmeister Andreas Rotter und Landesinnungsgeschäftsführerin Julia Wörndl-Aichriedler in den vergangenen 14 Monaten organisiert und freut sich, „dass wir acht Medaillen auf `exzellent´, also mit einem Gesamtergebnis von mehr als 700 Punkten, vergeben konnten.“

Der Bürgermeister von Seekirchen, Konrad Pieringer, erklärte in seiner Festrede: „Wir sind stolz darauf, dass der Bundeslehrlingswettbewerb 2024 in der neuen Flachgauer Bezirkshauptstadt abgehalten wurde und bedanken uns bei der Bundesinnung und der Landesinnung der Installations- und Gebäudetechniker dafür.“