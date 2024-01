"Dynamischer Sonnenschutz an Gebäuden jeder Art ist ein wesentlicher Beitrag zu deren Nachhaltigkeit während ihres gesamtem Lebenszyklus", ist Fuad Salic, Sprecher des Bundesverbandes Sonnenschutztechnik, überzeugt. Im neuen Jahr möchte man daher weiterhin konsequent über außenliegende Raffstore, Rollläden und Co. und ihren Anteil am Klimaschutz informieren. Dafür kommuniziert der BVST mit den unterschiedlichen Stakeholdern und bildet zielführende Kooperationen. Eine solche Partnerschaft wurde nun mit der Holzforschung Austria gebildet.