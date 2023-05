Impulsgeber war Hans Schmutz, der 2022 zur 875-Jahr-Feier seines Heimatortes Neustadtl/Donau ein Schmiedetreffen veranstaltet hat. Der Innungsmeister von Oberösterreich, Fritz Danner, beschloss daraufhin in Absprache mit dem Funktionär Rudolf Öhlinger spontan, 2023 ein Schmiedetreffen in Oberösterreich auszurichten. Alle Schmiede, Hufschmiede und Freunde der Schmiede sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mitzuerleben. Bei den älteren Meistern, die in Stadl Paura eine (Huf) Schmiedeausbildung absolviert haben, dürften viele Erinnerungen wach werden.