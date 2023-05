Die neue Lehrwerkstätte ist eine Ausbildungsstätte für den neuen Lehrberuf Bauwerksabdichtung in der LBS 4, Graz St. Peter, und damit ein wichtiger Schritt hin zu einer erstklassigen Ausbildung. Natürlich wird die Beschulung auch für die Doppelberufslehre möglich sein. "Die Landesinnung Steiermark möchte sich für das Engagement bei der Umsetzung der Lehrwerkstätte besonders Frau Hofrätin Mag. Eva Maria Fluch bedanken, welche die Sanierung des Objekts und die Ausstattung mit ihrem Budget ermöglicht hat", so Landesinnungsmeister Helmut Schabauer. Sein Stellvertreter Gerhard Freisinger ergänzt: "Natürlich auch bei der Frau Bildungsdirektorin Barbara Hainzl, die unseren Wunsch aktiv unterstützt hat. Direktor OSR Ing. Gerald Winkelbauer ist für die zur Verfügungstellung der frei gewordenen Räumlichkeiten für die Ausbildung der Flachdachtechniker zu danken". Die Firmen Büsscher & Hoffmann und Sika Österreich unterstützen die Ausbildung durch die Ausstattung mit Material und haben tatkräftig im Modellbau mitgewirkt.

Für die zukünftigen Flachdachtechniker*innen konnte eine moderne und effiziente Ausbildungsstätte geschaffen werden. Aktuell werden in der der LBS 4 in Graz sechs Lehrlinge im Bereich Bauwerksabdichtungstechnik ausgebildet.