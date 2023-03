Gegen „dicke Luft“ im Klassenzimmer

Der Mensch ist ein "Gewohnheitstier". Vor allem was die Luftqualität betrifft, hat diese Erkenntnis seine absolute Richtigkeit. Beispielsweise nehmen wir etwa ein zu viel an CO 2 in der Raumluft nicht direkt wahr. Vielmehr gewöhnen wir uns an dessen Effekt, der sich unter anderem in einer schnelleren Ermüdung zeigt. Dies ist vor allem in Schulen fatal, da dort die Aufmerksamkeit junger Menschen besonders gefordert ist. Ganz zu schweigen von mit Viren kontaminierten Aerosolen. Frische, saubere Luft in Innenräumen sollte aber nicht nur in Ausbildungsstätten und Kindergärten das Gebot der Stunde sein, sondern für alle geschlossenen Räume gelten.

„Es wird Zeit, dass endlich gesetzliche Vorgaben geschaffen werden“, lautete demnach auch die Forderung von Trox Austria Geschäftsführer Wolfgang Hucek, der anlässlich der Webuild in Wels gemeinsam mit seinen Gründungspartnern Robert Grellet (Bösch), Jürgen Fink (Drexel und Weiss) Gernot Pichler (Pichler) und Florian Bouchal (Wolf) das Programm des neuen Vereins "Zuluft" der Öffentlichkeit präsentierte.

Dieser soll ab sofort als zentrales Sprachrohr der heimischen Lüftungsszene unter anderem jene Lobbyingarbeit bei offiziellen Stellen umsetzen, die am Ende des Tages gewährleistet, dass die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Menschen nicht mehr durch schlechte Raumluft beeinträchtigt wird. Gelingen soll dies, indem die Innenraumluft als wesentlicher Beitrag zur Gesundheitserhaltung und insbesondere zur Pandemievorsorge anerkannt und gesetzlich mindestens in den Parametern CO 2 , Temperatur und Luftfeuchtigkeit verankert wird.

Laut Vereinsobman Wolfgang Hucek sei die Tätigkeit von „ZULuft“ nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern diene vielmehr der Bündelung der Kräfte in Österreich ansässiger Unternehmen im Bereich Bau- und Gebäudetechnik, mit Schwerpunkt auf Lüftungs- und Klimatechnik, Druckbelüftung, Lüftungsbrandschutz und Luftfiltrierung inklusive der sie bestimmenden Faktoren wie Be- und Entfeuchtung, Kühlung, Heizung, Luftreinigung und -hygiene, als auch Akustik und Befeuchtung. Darüber hinaus sei es Zweck von "Zukunft Luft Austria" den Gedanken der Lüftungs- und Klimatechnik in der Öffentlichkeit bewusst zu machen und mittels Unterstützung von Wissenschaft und Forschung die Beratung von Entscheidungsträger*innen zu gewährleisten. Zudem seien wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Energien und Verbesserung der Lüftung und Klimatisierung im Sinne des Umweltschutzes besondere Ziele des Vereins.

Komplettiert werden solle das Aufgabengebiet mittels der Korrektur falsch oder irreführend kommunizierter Raumklima-Aussagen in der Öffentlichkeit bis hin zur Verfolgung von Wettbewerbsverstößen.