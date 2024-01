Gerhard Grüll löst Manfred Brandstätter ab, der die Geschicke des Institutes mehr als 20 Jahre lang geleitet hat und in den verdienten Ruhestand gewechselt hat. Gerhard Grüll studierte an der Universität für Bodenkultur in Wien Holzwirtschaft. Er schloss sein Doktoratsstudium an der BOKU und an der Technischen Universität Wien 2006 erfolgreich ab. An der HFA ist er bereits seit 1992 tätig. Seit dem Jahr 2000 war er Leiter des Bereichs "Oberfläche und Möbel", seit 2013 Abteilungsleiter "Holzschutz und Bioenergie" und seit 2023 Stellvertreter des Institutsleiters. Darüber hinaus ist er seit 2009 Lehrbeauftragter und habilitierte 2022 im Fach "Holzoberflächentechnologie" an der BOKU am Department für Materialwissenschaften und Prozesstechnik.

Sylvia Polleres wird neue Institutsleiter-Stellvertreterin. Sie studierte ebenfalls an der BOKU in Wien, ist seit 2008 Bereichsleiterin "Holzhausbau" und anerkannte Expertin auf diesem Gebiet.

(bt)