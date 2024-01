Weniger Angebot wegen des Bestellerprinzips

Das Bestellerprinzip in den Maklerverträgen führe laut Immobilienring in Wien zu einem stark verringerten Angebot an inserierten Mietwohnungen. Spiegelfeld ortet einen Rückgang um bis zu 50 Prozent, je nach Miethöhe: „Es ist aktuell für unsere Branche schwierig und es werden noch Bereinigungen stattfinden. Aber jetzt ist durchhalten angesagt.“ Seit der Umstellung auf das Bestellerprinzip, so der Immobilienring Österreich-Chef weiter, habe sich das Angebot auf Plattformen bei Wohnungen bis 1.000 Euro Miete um 50 Prozent reduziert, bei Wohnungen im Bereich 1.000 bis 1.500 Euro um 25 Prozent. Ab 1.500 Euro sei das inserierte Angebot stabil.