Während der Bundesausschusssitzung der Tischler und Holzgestalter am 16. November 2023 wurde Alois Kitzberger als langjähriger Landesinnungsmeister in Oberösterreich verabschiedet. Bundesinnungsmeister Gerhard Spitzbart würdigte ihn als "als Innungsmeister, als Bundeslehrlingswart und als glühenden Verfechter der Ausbildung im Tischlerhandwerk. Alois Kitzberger prägte die Lehrausbildung besonders im Bereich der Tischlereitechnik und durch Etablierung der EDV-gestützten Prüfungsunterstützung sowie die Ausbildung zum Meister und der Meisterprüfung nachhaltig". Kitzberger war seit 2004 im Innungsausschuss OÖ aktiv, Innungsmeister-Stellvertreter und seit 2015 Landesinnungsmeister. Von 2008 bis 2015 hatte er das Amt des Bundeslehrlingswarts inne. Spitzbart dankte Kitzberger für seine langjährige und tatkräftige Mitarbeit auf Landes- und Bundesebene mit den besten Glückwünschen für die Zukunft. Die Nachfolge als Landesinnungsmeister in Oberösterreich wird Tischlermeister Klaus Weißengruber antreten. (gh)