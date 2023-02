Klimafit mit der Wiener Bauordnungsnovelle

Neue Regelungen für Geschäftsflächen, Balkone und Parkplätze

Ein weitere Forderung ist die flexiblere Nutzung von Erdgeschoßflächen. Dafür gäbe es eine Option: Die Widmungskategorie "Geschäftsviertel“ soll in eine Bebauungsvorschrift geändert werden. Ebenso sollte das Errichten von Parkmöglichkeiten überdacht werden: Es ist klimaschädlich und teuer, weswegen ein Zonenplan mit abgestuftem Pflichtplatzschlüssel eine sinnvolle Herangehensweise wäre, so die Vöpe. Abseits der Geschäftsflächen und Parkplätze sind auch Balkone ein heißdiskutiertes Thema. Sie sollen den Lebensraum hochwertiger machen, scheitern aber meistens in der Umsetzung. "Am Beispiel der Planung von Balkonen zeigt sich, dass eine Änderung eines einzelnen Paragrafen nicht ausreicht, um die Qualität des Lebensraums zu verbessern“, so Sophie Ronaghi-Bolldorf, Vorstandsmitglied der ZT-Kammer.