Acht Jahre lang stand Peter Keckeis an der Spitze der Vorarlberger Landesinnung Bau und lenkte als Landesinnungsmeister deren Geschicke. Für seine Verdienste um die Vorarlberger Wirtschaft wurde er im Rahmen der Vorarlberger Bautage in Lech mit dem Berufstitel Kommerzialrat ausgezeichnet. Gleichzeitig erfolgte auch die Staffel­übergabe an Johannes Wilhelm, der ab sofort an der Spitze der Landesinnung steht.