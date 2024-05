Berufsschuldirektor Franz Pleil und sein Team freuten sich, die aus ganz Niederösterreich angereisten Lehrlinge in diesem Jahr wieder in den Räumen der LBS Mistelbach begrüßen zu können. Franz Pleil betonte die Wichtigkeit des Wettbewerbs, bei dem die Schüler*innen die erlernte Fachkompetenz unter Beweis stellen könnten.

13 Kandidaten nahmen am Wettbewerb teil. Sie mussten ein Sockelknie aus Kupfer anfertigen. Bei den verschiedenen Verarbeitungs- und Verbindungstechniken galt es neben der Maßgenauigkeit diverse Verarbeitungsfehler zu vermeiden. Bewertet wurden die Leistungen wie immer von einer erfahrenen Jury aus den Innungen und Lehrbetrieben.

Die besten jungen Spengler Niederösterreichs:

1. Platz: Christian Heissenberger, Lehrbetrieb Steurer GmbH & Co KG, Kirchschlag i. d. Buckligen Welt

2. Platz: Sebastian Leudolt, Lb. Kager Dach GmbH & Co KG, Scheiblingkirchen

3. Platz: Moritz Weber, Lb. Hoppel Dach- und Fassadensysteme GesmbH, Lilienfeld

(bt)