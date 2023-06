Nun wurden die drei Erstplatzierten in ihrer Heimat geehrt. Die Feier fand am 2. Juni im Rahmen des Vorarlberger Landeslehrlingswettbewerbs für Spengler im Doppelberuf im WIFI Dornbirn statt. Zur Siegerehrung der beiden Wettbewerbe ging es in den Eventpark Dornbirn. Die jungen Dachhandwerker waren begeistert vom tollen Programm inklusive Paintball-Spiel und freuten sich über die schönen Preise, die von Joachim Entner, Berufsgruppensprecher der Spengler, gemeinsam mit dem Lehrlingswart der Spengler Mathias Küng überreicht wurden.

Die zwei Erstplatzierten in beiden Berufen dürfen beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb antreten.

(bt)