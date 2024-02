Für den im Oktober 2023 gestarteten Master Alumni Club (MAC), der kostenlos allen Menschen offen steht, die erfolgreich eine Meister- oder Befähigungsprüfung absolviert haben, haben sich bereits mehr als 1.400 Personen angemeldet – aus allen Bundesländern und Berufsfeldern, mit einem Alter zwischen 20 und 91 Jahren. "Dieser Zuspruch freut uns sehr und spornt uns an, in diesem Jahr so richtig durchzustarten", kündigt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in ihrer Rolle als MAC-Präsidentin an. Auch MAC-Vizepräsident Michael Pecherstorfer, Tischlermeister und Landesspartenobmann Gewerbe und Handwerk in Oberösterreich, ist begeistert: "Mehr Gemeinschaft für unsere Leidenschaft, unsere Werte und unser Handwerk: dafür steht der Meister Alumni Club. In diesem österreichweiten exklusiven Netzwerk tauschen wir unsere Erfahrungen aus, lernen innovative Köpfe der Branchen kennen, profitieren von Club-Angeboten und stehen gemeinsam für die Qualität unserer beruflichen Ausbildung." Damit spricht Pecherstorfer die umfangreiche Zielsetzung und die Services an, die sich in mehrere Bereiche gliedern.