20 Jahre Netzwerk Metall

Das Jahr 2024 markiert auch ein besonderes Jubiläum für das Netzwerk Metall, das sein 20-jähriges Bestehen feiert. Dieses Jubiläum soll ein Jahr lang mit verschiedenen Sonderaktionen gewürdigt werden, um "die die Bedeutung der Gemeinschaft und die Stärke der Zusammenarbeit in der Branche hervorzuheben." Das Netzwerk Metall sieht sich selbst in einer führenden Rolle innerhalb der Branche, es will seinen Mitgliedern Wettbewerbsvorteile durch Wissensvorsprung, Zugang zu rechtlichem und betriebswirtschaftlichem Know-how, überbetriebliche Weiterbildungen, Kooperationsprojekte sowie Erfahrungs- und Ideenaustausch bieten.

Die Erweiterung der Partnerschaft der Orgadata symbolisiere das Streben nach Innovation und Kooperation, welches das Netzwerk seit zwei Jahrzehnten auszeichnet, wie es in der Aussendung heißt. Das 20-jährige Bestehen von Netzwerk Metall sei demnach ein Meilenstein, "der die langjährige Tradition der Unterstützung und Förderung der Metallbaubranche in Österreich feiert."