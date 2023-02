Neuer Claim: "Die hohe Kunst der Installation"

In diesem Jahr rücken die Kunstwerke, die von den 1a-Installateuren erschaffen werden, in den Fokus: Eine ikonische Kunst-Installation als "Hauptvisual", die Sanitärobjekte in den Mittelpunkt rückt, verbildlicht die Kompetenzen dieser Verbundgruppe und vermittelt dabei Emotion bei den Betrachter*innen.

"Wenn sich die besten Installateure des Landes zusammentun, um gemeinsam mehr zu erreichen, entsteht Großes. Das beweist die 1a-Gemeinschaft mit ihren 160 Mitgliedern und über 180 Standorten in ganz Österreich täglich. Das 1a-Handwerk – von der Beratung, dem Einsatz von neuen, nachhaltigen Technologien bis zur Ausführung – ist große Kunst. Und ist gleichzeitig auch die Inspiration für unseren neuen, selbstbewussten Kampagnenaufritt, der die Marke 1a-Installateure und ihre Mitglieder stärker denn je in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit etabliert", erklärt dazu Patrick Lenhart, Geschäftsführer der 1a-Marketingberatung. Die Kampagne wurde von der Cayenne Marketingagentur konzipiert und umgesetzt.

Für den Frühjahrsflight wurden gemeinsam mit der Epamedia für jeden 1a-Mitgliedsbetrieb österreichweit die am besten geeignetsten und effizientesten Plakatstellen in dessen unmittelbarem Einzugsgebiet ausgewählt. Zudem wird die Kampagne auf einigen Sonderflächen, wie etwa auch dem Palmershaus an der Südautobahn, Posterlights und digitalen City-Lights verstärkt. In Wien läuft die Kampagne zusätzlich auf Digilights sowie -Screens.