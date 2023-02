Mit Fachwissen zu mehr Holzbauten

Hier setzt das neue Angebot des Netzwerks Holzbaufachberatung, das proHolz Austria in Zusammenarbeit mit den proHolz-Organisationen in den Bundesländern eingerichtet hat, an. Qualifizierte Holzbaufachberater*innen informieren und beraten bereits am Beginn der Meinungsbildung zur Materialentscheidung. "Ihr Know-how orientiert sich an bewährten Holzbaulösungen und wird im Austausch mit wissenschaftlichen Institutionen sowie untereinander laufend erweitert." Neben Basisinformation wird auch Beratung zu konkreten Projekten geboten.

Zielgruppe der kostenfreien und firmenneutralen Beratungen sind Bauherr*innen, Planer*innen und Behörden. Im Fokus stehen Wohnbauten und großvolumige öffentliche Bauten. Die Beratungsschwerpunkte liegen auf Entwurfsgrundlagen, Planung, Ausschreibung, Brand-, Schall- und Feuchteschutz sowie technischer Gebäudeausstattung. Die Beratungen erfolgen in Projektnähe in den Regionen.

Alle Infos und Ansprechpartner*innen findet man auf holzbaufachberatung.at.

(bt)