"Mach dein Dach zum Kraftwerk"

Herbert Paierl und Vera Immitzer sparen nicht an Kritik, sie sprechen aber auch Lob aus. Die Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen bis 35 kW peak, die sowohl auf den Kauf der Anlage an sich, als auch für die fachgerechte Montage durch einen PV-Profi gilt, sieht der Verband als wichtigen Impuls für den Ausbau in Österreich.

Dazu ist keine Förderantragstellung notwendig, der Fachbetrieb stellt einfach eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer aus. "Der Endkunde profitiert von einem doppelten Mehrwert, sowohl die Arbeitsleistung, als auch die Komponenten sind von der Steuer befreit. Die Anlagen sind so günstig wie nie zuvor. Und: die Kapazitäten sind da, Unternehmen können Anlagen jetzt binnen zwei bis drei Monate umsetzen", erklärt Immitzer, die davon überzeugt ist, dass die Förderung von den Unternehmen auch wirklich an die Kunden weitergegeben wird.

Von BMF und BMK ist eine Webseite geplant, die Kostentransparenz für den Endverbraucher schaffen soll. Als Richtgröße nennt Immitzer zu den Kosten 1.200 bis 1.300 Euro pro kW peak all in, also für die komplette Anlage inklusive Installation. Für eine Durchschnittsanlage mit 8 kW peak sind das dementsprechend rund 10.000 Euro.

Die Mehrwertsteuerbefreiung ist in der Bevölkerung offenbar noch nicht wirklich angekommen. Der Verband PV Austria startet deshalb im April und Mai eine Kampagne für Endkunden. Der Slogan lautet "Mach dein Dach zum Kraftwerk" – eingerichtet wurde eine Landingpage unter sonne-ein.at, auf der Interessierte eine Fülle an Informationen wie Checklisten oder eine Profisuche erhalten.

Die Branche erhofft sich auch wirtschaftlich wichtige Impulse. "Acht Jahre in Folge wurde der Zubau gesteigert, heuer wird es schwierig werden", prognostiziert Vera Immitzer. Herbert Paierl sieht die Situation ähnlich. "Bei neuen Anfragen erleben wir einen Sturzflug, wie die gesamte Bauwirtschaft. Noch sind die Betriebe aber gut ausgelastet und können die bestehenden Aufträge abarbeiten."