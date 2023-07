Zuletzt hat das Innovationslabor Renowave.at konkrete Vorschläge zur Wohnrechtsreform und zum Finanzausgleich unterbreitet und die serielle Sanierung in Österreich vorangetrieben. Im Oktober veranstaltet Renowave.at erstmals in Österreich einen großen Kongress, der sich ausschließlich um das Thema ganzheitliche Sanierung dreht. "Wir sind stolz darauf, was wir innerhalb eines Jahres schon auf den Weg gebracht haben", sagt Susanne Formanek, Vorstand und kaufmännische Projektleitung von Renowave.at, dem österreichischen Innovationslabor für klimaneutrale Gebäude und Quartierssanierungen.

Sie zählt die Highlights auf: "Wir haben im ersten Jahr gleich zwei unterschiedliche Lehrgänge für nachhaltige Gebäudesanierung und Heizungstausch auf den Weg gebracht und in Kooperation mit dem Land Kärnten und dem Land Steiermark ein Umdenken zugunsten der Sanierung anstoßen können."

Ulla Unzeitig, Vorstand und verantwortlich für Kommunikation und Strategie bei Renowave.at ergänzt: "Zusätzlich haben wir viele Veranstaltungen zu Themen wie rechtliche Rahmenbedingungen und modulare Sanierung initiiert. Mit dem ersten großen Sanierungskongress den 'Renowave.AT Impact Days' von 17. bis 18. Oktober in Graz wollen wir noch mehr Informations-und Wissenstransfer ermöglichen."