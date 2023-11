Zähigkeit und Weitsicht

Diese Zähigkeit, gepaart mit Weitsicht und Mut, kennzeichnen Spauns Arbeit. Mit Übernahme der Geschäftsführung im Jahr 2015 startete er eine langfristige Neuausrichtung. Schon damals betonte er: „Klima-, Energie- und Umweltpolitik sind für die Industrie und insbesondere für die Zementindustrie die Herausforderung der nächsten Jahre und müssen im europäischen und globalen Kontext betrachtet werden.“ Sein Statement war mehr als eine Vision. Sebastian Spaun wird nicht nur in der eigenen Branche, sondern ebenso von den Stakeholdern verschiedenster Branchen und Sektoren wie auch von Politik und NGOs hochgeschätzt. Transparenz ist ein Anspruch, den er nicht nur an sich selbst stellt, sondern auch in der VÖZ von Anfang an forciert hat, um die Kompetenz der Zementbranche wie auch deren Glaubwürdigkeit bei Nachhaltigkeitsstrategien und Klimaschutzzielen zu vermitteln. Das zeigt die VÖZ aktuell in ihrer Roadmap, die die Klimaschutzziele der Zementindustrie bis zum Jahr 2050 beschreibt.