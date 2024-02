Die Forderungen im Detail

Die Bau-Sozialpartner schlagen folgende „Handlungsfelder“ vor:

„Eigenheimbonus von 20 Prozent für die Erstinvestition bis 100.000 Euro für den Hauptwohnsitz

Sondermittel des Bundes für die Wohnbauförderung (für geförderten Mietwohnbau)

Entschärfung der Kreditimmobilienmaßnahmen-Verordnung (KIM)

Sanierungsbonus (Abzugsfähigkeit von Sanierungskosten nach italienischem Modell)

Vorzeitige bzw. erhöhte Abschreibemöglichkeiten für gewerbliche Errichter.“

Man werde in Gesprächen mit der Regierung „darauf drängen, in den nächsten Tagen zu einem beschlussreifen Paket zu kommen“, ergänzte WKO-Generalsekretär Kopf. So brauche es über die Wohnbauförderung nochmal einen Anschub. „Wir müssen natürlich auch an der Stellschraube Verwaltungsvereinfachung drehen, weil manche Projekte noch gar nicht genehmigt sind. Klar ist aber auch: Es braucht frisches Geld, weil wir einen Riesen-Rückstau an Bauprojekten haben. Nicht-rückzahlbare Zuschüsse wären ein geeignetes Instrument dafür“, meinte Kopf.

Präsident Mahrer konkretisierte diesen Ansatz: „Ein kraftvoller Eigenheimbonus als nicht-rückzahlbarer Zuschuss für das erste eigene Haus oder Wohnung könnte direkt vom Bund kommen und dann bei der Kreditvergabe als Eigenmittel anrechenbar sein“, so Mahrer, der die „Unterkannte der Wirksamkeit“ mit rund 500 Millionen Euro in den nächsten 3 Jahren bezifferte. Was die KIM-Verordnung betreffe, sieht der Präsident einen „Silberstreif am Horizont“, die Expert*innen auf Banken- und auf Aufsichtsseite müssten jetzt zueinanderfinden.

Gewerkschaftsvertreter Muchitsch sieht die Sozialpartner in all diesen Fragen „inhaltlich sehr gut abgestimmt, die Gespräche laufen sehr konstruktiv“. Nun sei jedoch die Bundesregierung dringend gefordert, so der Gewerkschaftsvorsitzende. „Der Ball liegt in politischer Hand. Den in den vergangenen Tagen immer wieder vernommenen Ankündigungen müssen jetzt rasch Taten folgen.“ Dies betreffe vor allem auch Familien, die bauen wollen, „denn die brauchen das Geld vorher und nicht im Nachhinein durch eine Steuerrückerstattung. Ein Eigenheimbonus, der 20 Prozent der Kosten umfasst, gedeckelt bei 100.000 Euro, wäre da eine wichtige und vor allem. wirksame Maßnahme“, so Muchitsch abschließend.