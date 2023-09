Trauer um BIM a.D. Josef Breiter

Voller Tatendrang

Hinter diesem beeindruckenden Lebenslauf steckt ein großartiger Mensch, der stets für seine Ziele kämpfte und der die Dinge offen beim Namen ansprach. Die Aus- und Weiterbildung war ihm bis zuletzt ein großes Anliegen. In seiner Zeit als Lehrer an der HTL in Mödling wollte er die Freude am Tischlerhandwerk weitergeben. Oft drückte er bei der Benotung ein paar Augen zu und mit einem Zwinkern meinte er, dass es ihm lieber sei, wenn die Schüler*innen gerade noch so durchrutschten und dafür die Freude am Handwerk bliebe. Er war immer wie ein väterlicher Freund für seine Schüler*innen da. Ein großes Fest war auch der Bundeslehrlingswettbewerb in Wiener Neustadt, welchen er in seiner Amtszeit ausrichtete. Mit seiner klaren Linie und seinem Tatendrang bewirkte er sehr viel. Nach einer überstandenen Coronakrankheit ging es für ihn sogar noch einmal nach Indonesien. Im Rahmen einer Kooperation zwischen Indonesien und dem WIFI International unterstützt Österreich den Aufbau einer Ausbildungsstätte für Holzberufe, inklusive einer modernen Tischlerwerkstatt in Medan auf Sumatra. Sepp Breiter fungierte hier als Ausbildner und lehrte den Umgang mit modernen Maschinen. Ein Unterfangen, das ihm viel Freude bereitete. Sepp Breiter war ein sehr geselliger Mensch, der das Reisen liebte. Ob Indien oder Südtirol, wenn die Kollegen das Fernweh packte, war er immer dabei. Nun hat er seine letzte Reise angetreten und wir können nur Danke sagen, dass er so viel für die Tischlerfamilie getan hat. (red/frischblut/wknoe)